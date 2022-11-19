Южный участок Московского скоростного диаметра запустят в 2023 году

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Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссе Энтузиастов до трассы Солнцево — Бутово — Видное планируется запустить до конца 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 19 ноября.

— Мы уже запустили основной ход МСД, сейчас продолжается активное строительство южного участка магистрали. До конца следующего года мы запустим по нему движение, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что строительная готовность Южного участка МСД оценивается в 65 процентов. Помимо этого, идет строительство развязки на пересечении МСД и дублера Люблинской улицы, передает Интерфакс.

Заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов рассказал «Вечерней Москве», что МСД должен обеспечить сквозной проезд, минуя центральную часть города, и разгрузить МКАД и вылетные магистрали.

По его словам, транспортная мобильность является необходимым условием жизнедеятельности и развития современных городов. Завьялов отметил, что в Москве необходимо обеспечить высокий уровень безопасности, сохранить экологию города и при этом обеспечить развитие экономики.