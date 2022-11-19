Новый батальон специального назначения создадут в Белоруссии

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В Белоруссии в ближайшее время будет создан новый батальон специального назначения. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил замглавы белорусского МВД, командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков.

— Мы создаем батальон, который будет располагаться в Минске, но задачи будет выполнять и по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями, если понадобится — для ведения войсковой разведки, радиоэлектронной разведки, — заявил Карпенков.

Он также уточнил, что подобная инициатива связана с учетом анализа событий, произошедших в Казахстане в январе этого года, а также опыта ведения специальной операции на Украине.

Новое спецподразделение при необходимости будет выполнять задачи по обеспечению военного и чрезвычайного положений, а также правового порядка при проведении контртеррористических операций, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что белорусские пограничники сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны со стороны Украины. БПЛА был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки техсредств охраны границы.