Александр Волга освобожден от должности мэра Энергодара

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Мэра Энергодара Александра Волгу освободили от должности указом властей Запорожской области. Об этом сообщил в субботу, 19 ноября, источник в региональной администрации.

— Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области, — рассказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Сам Волга не подтвердил информацию об отстранении, он сообщил, что находится в отпуске.

Волга стал мэром Энергодара летом этого года. Он сменил на данном посту Андрея Шевчика, на которого 22 мая было совершенно покушение, в результате чего он и два его охранника были ранены.

30 октября Энергодар оказался обесточенным после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре города. Глава города Волга уточнил, что сложившаяся ситуация находится под контролем.