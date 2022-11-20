Названы четыре знака зодиака, которые считаются долгожителями

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Астрологи сообщили, что среди всех знаков зодиака самой большой продолжительностью жизни отличаются Овны, Близнецы, Девы и Козероги. Представители этих знаков чаще всего доживают до глубокой старости, сохраняя при этом острый ум и здоровье.

Овны отличаются энергичностью и целеустремленностью, что позволяет им добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности. Эти качества они сохраняют на протяжении всей жизни, а заложенный природой оптимизм не позволяет им сдавать позиции даже в старости. Несмотря на то, что Овны обычно обеспечивают себе безбедную старость и не нуждаются в средствах, они не могут сидеть без дела и ничем не заниматься.

Близнецы отличаются долголетием благодаря своему общительному, коммуникабельному и жизнерадостному характеру. Они всегда активны, полны жизненных сил, легко находят общий язык с разными людьми. Их жизнь всегда бьет ключом и не бывает скучной. Близнецы всю жизнь находят себе много занятий, они уверены, что без них все вокруг остановится. Они обладают хорошим чувством юмора и не прочь посмеяться, а это, как известно, продлевает жизнь.

Девы — известные перфекционисты, для них во всем важен порядок, последовательность и рациональный подход. Они имеют сильный, волевой характер и все в своей жизни стремятся довести до идеала. Отличаются пунктуальностью и педантичностью, тщательно следят за здоровьем, питанием, стремятся всегда быть в хорошей физической форме, вовремя посещают врачей. Благодаря этому Дева, до глубокой старости сохраняет физическое и психическое здоровье, проживая долгую жизнь.

Среди Козерогов больше всего трудоголиков и холостяков. Смысл своего существования они видят в любимой профессии, часто для этого жертвуя личной жизнью. Погруженные с головой в работу, Козероги мало внимания уделяют тому, что происходит вокруг них. Они прирожденные стратеги, могут продумывать и просчитывать свою жизнь на много шагов вперед. Все это избавляет их от стрессов и значительно продлевает жизнь. Среди Козерогов много долгожителей, живущих более ста лет, сообщается на портале Rsute.

Астролог Людмила Митрохина предрекла резкие изменения в жизни одного знака зодиака в декабре.