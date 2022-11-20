В ДНР заявили, что стандартизация топлива в вооруженных силах упростила бы логистику

Фото: Минобороны РФ

Приведение топлива к единообразию в армии существенно упростило бы логистику, однако отказаться от бензина на данный момент невозможно. Об этом в воскресенье, 20 ноября, заявил подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.

— Все танки используют дизельное топливо, а в отдельных случаях могут использовать практически любой вид — многотопливность закладывалась в требования еще с советских времен для этого вида техники. Но в целом в советское время в армии была и бензиновая техника, и дизельная. Что плохо сказывалось на логистике, разумеется, — сказал он.

По словам Баевского, сегодня наблюдается тенденция к единообразию. Так, все больше военной техники работает на дизельном топливе. Однако в запасе остаются машины на бензиновых двигателях, что лишает возможности провести стандартизацию, передает ТАСС.

Накануне временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются на Артемовском направлении. По его словам, каждый поселок имеет большое значение как для российской армии, так и для Вооруженных сил Украины.