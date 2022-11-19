Пушилин заявил о продвижении российских войск в Артемовске

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Российские войска продвигаются в Артемовском направлении. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, каждый поселок имеет большое значение как для российской армии, так и для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— По Павловке, Угледару — здесь мы тоже видим положительные изменения. Артемовск тоже, ситуация сложная, противник кидает дополнительные силы, но, тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются, — рассказал Пушилин на своей странице в Telegram.

Накануне в результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка. В тот же день бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку. Одного бойца из состава украинских Вооруженных сил удалось взять в плен. За штурмом все время наблюдала воздушная разведка.