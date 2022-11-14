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Минобороны: Российские войска полностью освободили село Павловка в ДНР

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Российские войска полностью освободили село Павловка в ДНР
Фото: Минобороны РФ

В результате упорных боев Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Павловка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны в понедельник, 14 ноября.

— 14 ноября сего года в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без полного освобождения населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара.

11 ноября заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе. По его словам, населенный пункт имеет очень важное значение.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» атаки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса. От отметил, что в регионе ежедневно проходят жестокие бои.

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