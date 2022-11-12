Зеленский назвал «адом» атаки России в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в субботу, 12 ноября, назвал «адом» атаки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса.

— Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои, — цитирует слова украинского лидера РИА Новости.

До этого командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.

11 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ наносят удары по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра.

«Вечерняя Москва» разбиралась, что на самом деле происходит на Херсонском направлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на левом берегу Днепра уже создан плацдарм для российских войск.

Ранее Дандыкин в беседе с «ВМ» объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.