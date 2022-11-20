В России оценили решение ЮНЕСКО взять под «защиту» украинский борщ

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Представители ЮНЕСКО занимаются глупостями, включая культуру приготовления борща в список нематериального наследия, требующего защиты. Об этом в воскресенье, 20 ноября, заявил ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

— Если честно, убеждены, что признание его «украинскости» со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты, не делают честь этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями, — сказал он.

Орджоникидзе добавил, что включение борща в список нематериального наследия «просто анекдотично». По его словам, подобные решения свидетельствуют о потере связи с реальностью и продвижении антироссийской повестки на Западе и Украине, передает РИА Новости.

После включения украинского борща в список наследия ЮНЕСКО глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич обратился к официальному представителю МИД России Марии Захаровой, призвав ее «смириться» с подобным решением. В свою очередь представитель российского МИД не стала молчать.