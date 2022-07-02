«Найдите себе красавца, и пусть он терпит»: Захарова ответила главе МИД Латвии на слова о борще

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу на слова о борще.

— Нравится — не нравится, терпи, моя красавица, — написал в своих социальных сетях Ринкевич, обращаясь к Захаровой после включения украинского борща в список наследия ЮНЕСКО.

В свою очередь, представитель российского МИД не стала молчать.

— Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут? — написала она в своем Telegram-канале.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, в каком случае Литва откроет транзит в Калининград. По его словам, влияние Евросоюза на Литву гораздо меньше, чем влияние Америки. Чтобы Литва отменила ограничения на транзит грузов из Центральной России в Калининградскую область, необходимо указание от Соединенных Штатов.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.