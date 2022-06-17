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Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в Калининград

Александр Афонин
В мире
Литовские железные дороги прекратят транзит санкционных товаров в Калининград
Фото: pixabay

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменяют транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

— Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции, — сказал он.

Алиханов добавил, что запрет транзита потребует срочную поставку на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов. По его словам, на железнодорожный транзит в Калининградскую область из регионов России, предварительно, перевезли до 50 процентов грузов, которые попали под санкции Евросоюза.

Губернатор отметил в своем Telegram-канале, что подобное решение говорит об нарушении Литвой правил ее вступления в ЕС.

До этого сообщалось, что Финляндия запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в любом виде. Представитель таможни страны Туула Ляхдеринне добавила, что финские власти разрешают ввозить со стороны России топливо только в обычном бензобаке автомобиля.

Калининград Литва грузоперевозки
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