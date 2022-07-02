«Хотим, чтобы русским было плохо»: в каком случае Литва откроет транзит в Калининград

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Влияние Евросоюза на Литву гораздо меньше, чем влияние Америки. Чтобы Литва отменила ограничения на транзит грузов из Центральной России в Калининградскую область, необходимо указание от Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

По его мнению, для Литвы практически некритична позиция ЕС в вопросах транзита.

— Литва полностью ориентирована на США. Америка всегда сможет ЕС оборвать, защитить Литву, если Евросоюз будет Литвой недоволен. В принципе, ЕС может повлиять на позицию Литвы. Но если ему не дадут влиять, то он и не будет. А Америка, скорее всего, не даст, — отметил политолог.

Как заметил собеседник «ВМ», общеевропейские институты — немецкие. Германия не заинтересована в увеличении конфликта и, хотя она не может напрямую выступать против борьбы с Россией, бежать впереди паровоза не станет.

При этом Литве неинтересно мнение Германии, уверен специалист.

— Дело в том, что Литве на мнение Германии «все равно», как и Польше, Латвии, другим странам Балтии. Недаром же появилась идея нового европейского союза — без Германии и Франции. Это англо-польская идея, но к ней примыкает Литва. Поэтому Литва послушает, согласится, но действовать будет так, как ей прикажут в Вашингтоне, — подчеркнул эксперт.

Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации конфликта, отметил Журавлев: там готовы пакостить и поддерживать любую страну, помогающую ослаблять Россию, но не воевать открыто. Именно поэтому американцы не поддерживают польскую идею аннексии Западной Украины напрямую: саммит НАТО просто не стал ее рассматривать, уточнил собеседник «ВМ».

С такой точки зрения американцы могут убедить Литву открыть транзит, подчеркнул политолог.

— Позиция США такова: «Мы хотим, чтобы русским было плохо, но не хотим за это отвечать». И в этих условиях непонятно, какие указания поступят из Вашингтона. Блокада Калининграда? Ну хорошо, а дальше что? Не пришлось бы Америке воевать за Литву. Это американцев совершенно не устраивает. Надо посмотреть, как отреагирует Литва: то, что скажут об этом сами американцы, не будет сказано публично, — пояснил эксперт.

Мнение Евросоюза Литва будет игнорировать, ссылаясь на то, что запрещен транзит только тех грузов, которые попали под санкции ЕС, уверен специалист. При этом рисковать — не в стиле Литвы. Поэтому, несмотря на недружелюбное отношение к России, Литва откажется от ограничений, как только этого пожелает Вашингтон, заключил Журавлев.

Позицию Европейского союза вокруг ситуации с запретом транзита грузов в Калининград в Литве восприняли как «поражение». Об этом в четверг, 30 июня, сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Ранее газета сообщила, что правительство Германии возмущено действиями Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит. Евросоюз может в ближайшее время опубликовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, где будет сказано, что перевозки в Калининград не затрагиваются рестрикциями.