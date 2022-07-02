Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Хотим, чтобы русским было плохо»: в каком случае Литва откроет транзит в Калининград

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«Хотим, чтобы русским было плохо»: в каком случае Литва откроет транзит в Калининград
Фото: Pixabay

Влияние Евросоюза на Литву гораздо меньше, чем влияние Америки. Чтобы Литва отменила ограничения на транзит грузов из Центральной России в Калининградскую область, необходимо указание от Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

По его мнению, для Литвы практически некритична позиция ЕС в вопросах транзита.

— Литва полностью ориентирована на США. Америка всегда сможет ЕС оборвать, защитить Литву, если Евросоюз будет Литвой недоволен. В принципе, ЕС может повлиять на позицию Литвы. Но если ему не дадут влиять, то он и не будет. А Америка, скорее всего, не даст, — отметил политолог.

Как заметил собеседник «ВМ», общеевропейские институты — немецкие. Германия не заинтересована в увеличении конфликта и, хотя она не может напрямую выступать против борьбы с Россией, бежать впереди паровоза не станет.

При этом Литве неинтересно мнение Германии, уверен специалист.

— Дело в том, что Литве на мнение Германии «все равно», как и Польше, Латвии, другим странам Балтии. Недаром же появилась идея нового европейского союза — без Германии и Франции. Это англо-польская идея, но к ней примыкает Литва. Поэтому Литва послушает, согласится, но действовать будет так, как ей прикажут в Вашингтоне, — подчеркнул эксперт.

Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации конфликта, отметил Журавлев: там готовы пакостить и поддерживать любую страну, помогающую ослаблять Россию, но не воевать открыто. Именно поэтому американцы не поддерживают польскую идею аннексии Западной Украины напрямую: саммит НАТО просто не стал ее рассматривать, уточнил собеседник «ВМ».

С такой точки зрения американцы могут убедить Литву открыть транзит, подчеркнул политолог.

— Позиция США такова: «Мы хотим, чтобы русским было плохо, но не хотим за это отвечать». И в этих условиях непонятно, какие указания поступят из Вашингтона. Блокада Калининграда? Ну хорошо, а дальше что? Не пришлось бы Америке воевать за Литву. Это американцев совершенно не устраивает. Надо посмотреть, как отреагирует Литва: то, что скажут об этом сами американцы, не будет сказано публично, — пояснил эксперт.

Мнение Евросоюза Литва будет игнорировать, ссылаясь на то, что запрещен транзит только тех грузов, которые попали под санкции ЕС, уверен специалист. При этом рисковать — не в стиле Литвы. Поэтому, несмотря на недружелюбное отношение к России, Литва откажется от ограничений, как только этого пожелает Вашингтон, заключил Журавлев.

Позицию Европейского союза вокруг ситуации с запретом транзита грузов в Калининград в Литве восприняли как «поражение». Об этом в четверг, 30 июня, сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Ранее газета сообщила, что правительство Германии возмущено действиями Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит. Евросоюз может в ближайшее время опубликовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, где будет сказано, что перевозки в Калининград не затрагиваются рестрикциями.

Калининград эксперты Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте