СМИ: В Литве возмутились из-за позиции Евросоюза по транзиту в Калининград

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В Литве позицию Европейского союза вокруг ситуации с запретом транзита грузов в Калининград восприняли как «поражение». Об этом сообщило в четверг, 30 июня, немецкое издание Der Spiegel.

Ранее газета сообщила, что правительство Германии возмущено действиями Литвы в ситуации с Калининградом и настаивает на снятии запрета на транзит. Евросоюз может в ближайшее время опубликовать юридическое объяснение к четвертому пакету санкций, в котором будет сказано, что перевозки в Калининград не затрагиваются санкциями.

С помощью данного решения Еврокомиссия «позволит Литве отступить, сохранив лицо». При этом литовские власти этот шаг «воспринимают как поражение».

— Немцы оказывали давление на Еврокомиссию с 18 июня, чтобы Калининград не попал под санкции, — сказал изданию неназванный чиновник из Литвы.

Также прогнозируется, что последствия спора почувствует на себе в основном сама Литва.

— Похоже, России удалось напугать Еврокомиссию. Россия успешно поставила под сомнение нашу репутацию, — заявил литовский политолог Довиле Якнюнайте.

Отмечается, что последствия конфликта с РФ для Литвы в сфере железнодорожного транспорта уже стали очевидными. В 2022 году Литовские железные дороги ожидают убытки на сумму 150 миллионов евро, а две из девяти тысяч сотрудников придется сократить.

Литва с 18 июня отменила транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны РФ.