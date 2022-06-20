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Алиханов пообещал Литве «крайне болезненные» ответные меры на ограничение транзита

Евгений Белоусов
В мире
Алиханов пообещал Литве «крайне болезненные» ответные меры на ограничение транзита
Фото: Администрация президента РФ

За ограничение транзита в Калининград Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

— Ответные меры на решение Литвы ограничить транзит в Калининград достаточно очевидны и будут крайне болезненными, — заявил он.

По словам губернатора, литовский транспортный комплекс зависел от калининградского транзита, который был для него источником заработка. Однако теперь этих денег не будет, об этом Алиханов рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

Помимо этого, в материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда. Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Россия может ввести новые ограничения в отношении Литвы, которые сильно повлияют на ее экономику. Политолог Наталья Елисеева в свою очередь уточнила, что российские власти могут ввести ограничения не только в отношении Литвы, но и в адрес сопредельных государств: в данном случае Литва выступает от имени Евросоюза.

Калининград Антон Алиханов Литва
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Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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