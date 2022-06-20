«Прямой акт агрессии»: чем Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда

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Из-за ограничения поставок товаров в Калининград через территорию Литвы Россия будет искать обходные пути. При этом наиболее вероятный ответ РФ — серьезные экономические санкции. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам политолога Наталии Елисеевой, Литва будет оправдывать новые ограничения санкционной политикой Евросоюза.

— Как заявил сенатор Климов, подобное решение полностью развязывает России руки: данная блокада субъекта — прямой акт агрессии. Но здесь ситуация несколько неоднозначная, потому что Литва будет ссылаться на шестой пакет санкций. Это запрет на транспортировку и поставки металла, угля, поэтому они, конечно, будут апеллировать к санкционной политике, — подчеркнула собеседница «ВМ».

В сложившейся ситуации РФ будет перестраивать логистику, пользуясь морским путем и самолетами, уточнила специалист.

Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что Россия может ввести новые ограничения в отношении Литвы, которые сильно повлияют на ее экономику.

— Нужно посмотреть, какие у нас с ними остались экономические связи, и максимально их прикрутить, поскольку Литва как самостоятельный экономический субъект — нонсенс. В конечном счете вся Прибалтика живет российским транзитом, можем посмотреть на это. Второе — товары, которые Литва поставляет на мировой рынок. Понятно, что Европа у них все равно купит, а где-нибудь поиграть с ними на мировых рынках было бы интересно, мы определенно можем продать товары дешевле, — рассказал эксперт.

Россия может ввести ограничения не только в отношении Литвы, но и в адрес сопредельных государств: в данном случае Литва выступает от имени Евросоюза, уточнила Елисеева.

В частности, ответные санкции могут повлиять на ситуацию в энергетике Литвы, отметила она.

— Мы уже с мая импорт электроэнергии прекратили — по крайней мере, были такие заявления. Сейчас Литва заявляет, что подачу энергии обеспечивает ЕС через Швецию, Польшу и Латвию — как раз через сопредельные государства. То есть санкции будут введены, скорее всего, в отношении соседних стран. Также идет вопрос по поводу сжиженного природного газа, потому что это их голубая мечта — перейти на СПГ от тех же американцев. Да, зависимость от России по электроэнергии была, сейчас они рассчитывают эту зависимость перевести в польскую сторону. Польша надеется на получение СПГ от Америки. В любом случае все завязано на США, но пока поставки оттуда не совсем реальны, — подчеркнула политолог.

Как отметила Елисеева, страны Прибалтики вместе с Польшей — одни из самых недружественных государств по отношению к России. Эта «великолепная четверка» активнее всего вводит ограничения, которые, в отличие от большинства стран ЕС, не предполагают обходных путей для самих себя, уточнила собеседница «ВМ».

Военный ответ России на новые ограничения Литвы маловероятен, заметил Журавлев.

— Нужно понимать, что там не может быть ограниченной военной операции — там будет война. Понятно, что Литва ее проиграет тут же, но что дальше делать? Мы себе создадим проблему, это будет объявление формальной войны Западу. Мы можем этим грозить, намекать, но вряд ли стоит это делать, — рассказал эксперт.

Военный ответ России будет означать начало большой войны с Европой, предупредил эксперт. К конфликту с Литвой подключатся другие страны: например, Латвия и Эстония из страха, что они будут следующими, а Польша — из честолюбивых геополитических соображений.

По мнению Елисеевой, боевого столкновения России и Литвы в нынешней ситуации ждать не стоит.

— Не нужно мешать экономику и военные решения. Это прекрасно понимает и ЕС, и Россия. Здесь все зависит от поведения ЕС: если будет прямая угроза, то будет и военный ответ. Прямой военной угрозы со стороны Евросоюза на данный момент не наблюдается, но ситуация может измениться, — рассказала политолог.

Собеседница «ВМ» отметила, что захват Сувалкского коридора, который позволяет добраться от Белоруссии до Калининградской области, — маловероятный сценарий. Это возможно при угрозе диверсий или прямых атаках, однако военная эскалация конфликта интересна исключительно США и Великобритании, заключила специалист.

Литовские железные дороги с 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.