«Надули фигуру мирового масштаба»: политолог оценил вероятность смены Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский сейчас имеет достаточно высокий рейтинг, однако американцы могут повлиять на кадровые перестановки в руководстве страны. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов.

Собеседник «ВМ» отметил, что обсуждаемый в последнее время сценарий, при котором в стране в результате военного переворота новым лидером станет главком ВСУ Валерий Залужный, маловероятен. По его словам, в Зеленского были вложены слишком большие средства для того, чтобы превратить его в лидера мирового масштаба.

— Где он ни выступал: в парламентах всех стран, включая США или Японию, на Оскаре и бог знает, где еще. Из него надули фигуру мирового масштаба, эти затраты не должны уйти в песок, — сказал Светов.

Политолог добавил, что если Западу будет нужно, на место президента Украины может встать кто угодно. Например, бывший глава государства Петр Порошенко или мэр Киева Виталий Кличко.

До этого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что угрозы президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия захватит контроль над регионом, являются бессмысленной истерикой и конвульсией. Он также назвал Зеленского «неадекватным человеком», который планирует противостоять России до последнего украинца.