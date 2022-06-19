«Начинается новый этап»: почему Шольц поддержал политику Меркель в отношении России

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Идея нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца вернуться в отношениях с Россией к курсу бывшего лидера ФРГ Ангелы Меркель является шагом в сторону потепления между Берлином и Москвой. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По его словам, Меркель была ярой противницей вступления Украины в НАТО. Она наставила на политике мирного сосуществования, полагая, что этот курс никогда не будет ошибочным.

— Несмотря на то что Шольц достаточно дерзко высказывался в отношении России в самом начале спецоперации на Украине, впоследствии он смягчил риторику. На такой путь его направили представители немецкого предпринимательского сообщества. Все понимают, что крупные промышленные предприятия страны очень зависят от российских энергоресурсов. И обострение отношений с Москвой может больно ударить по экономике самой Германии, — пояснил политолог.

Эксперт отметил, что намерения Шольца вернуться к политике, которую вела Ангела Меркель по отношению к РФ, — самый правильный путь. Так как экс-канцлер умела грамотно лавировать в мире большой политики.

— Ей удавалось защищать интересы своей страны, параллельно находить компромисс с Россией в двусторонних отношениях и подбирать оптимальный вариант в решении вопросов украинской повестки, — подчеркнул Михайлов.

Политолог также заметил, что Европа и Германия достаточно прагматичны, чтобы приносить в жертву свои политические амбиции и экономику ради Украины.

— На Шольца оказывает влияние в том числе и элита Германии. Под этим прессингом он боится потерять свой пост и значимость страны на европейской политической арене, — объяснил эксперт.

В связи с этим Берлин начнет все больше смягчать свои высказывания в отношении Москвы и все меньше будет прибегать к рекомендациям Вашингтона в части создания для РФ максимально невыгодных условий для выхода на мировой рынок, добавил Михайлов.

По мнению политолога, это означает, что между РФ и Германией «начинается новый этап» — этап взаимовыгодных сделок без эмоций. Для Украины же, которая стремится в Североатлантический альянс, это означает, что ей снова усложнили путь интеграции в НАТО.