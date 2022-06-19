Канцлер ФРГ Шольц поддержал политику Меркель в отношении России

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Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал политику своего предшественника Ангелы Меркель в отношении России. Об этом сообщило издание Die Welt.

— Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной, — подчеркнул Шольц.

По его словам, в 2008 году он также поддержал решение Меркель выступить против вступления Украины в НАТО, так как любая страна, желающая вступить в альянс, должна соответствовать определенным критериям, передает РИА Новости.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Украине будет предоставлена возможность для подготовки к членству в ЕС, это будет означать, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов, и готов принимать важные решения исключительно по геополитическим соображениям.