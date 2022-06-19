ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Канцлер ФРГ Шольц поддержал политику Меркель в отношении России

Георгий Соланович
В мире
Канцлер ФРГ Шольц поддержал политику Меркель в отношении России
Фото: flickr/worldeconomicforum

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал политику своего предшественника Ангелы Меркель в отношении России. Об этом сообщило издание Die Welt.

— Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной, — подчеркнул Шольц.

По его словам, в 2008 году он также поддержал решение Меркель выступить против вступления Украины в НАТО, так как любая страна, желающая вступить в альянс, должна соответствовать определенным критериям, передает РИА Новости.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Украине будет предоставлена возможность для подготовки к членству в ЕС, это будет означать, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов, и готов принимать важные решения исключительно по геополитическим соображениям.

Украина Евросоюз (ЕС) Олаф Шольц
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте