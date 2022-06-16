Лавров прокомментировал возможное получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможное получение Киевом статуса кандидата в Евросоюз. Об этом он рассказал в четверг, 16 июня, во время своего интервью телеканалу на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Я не знаю, если Украине будет предоставлена вот эта дорожная карта для подготовки к членству, это будет означать только одно, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов и готов руководствоваться исключительно геополитическим соображениями, — цитирует министра РИА Новости.

До этого сообщалось, что итальянский телеканал RaiNews24 сообщил, что итальянский премьер-министр Марио Драги, а также президент Франции и канцлер ФРГ Эммануэль Макрон и Олаф Шольц приехали с визитом в Киев. Также телеканал опубликовал фотографию политиков, которые общаются за столом в поезде, следовавшем из Варшавы в Киев.

Позже французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.