ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Лавров прокомментировал возможное получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Александр Афонин
В мире
Лавров прокомментировал возможное получение Украиной статуса кандидата в ЕС
Фото: МИД РФ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможное получение Киевом статуса кандидата в Евросоюз. Об этом он рассказал в четверг, 16 июня, во время своего интервью телеканалу на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Я не знаю, если Украине будет предоставлена вот эта дорожная карта для подготовки к членству, это будет означать только одно, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов и готов руководствоваться исключительно геополитическим соображениями, — цитирует министра РИА Новости.

До этого сообщалось, что итальянский телеканал RaiNews24 сообщил, что итальянский премьер-министр Марио Драги, а также президент Франции и канцлер ФРГ Эммануэль Макрон и Олаф Шольц приехали с визитом в Киев. Также телеканал опубликовал фотографию политиков, которые общаются за столом в поезде, следовавшем из Варшавы в Киев.

Позже французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Украина Сергей Лавров Евросоюз (ЕС)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Все мнения
О проекте