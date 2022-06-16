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Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за статус кандидата в члены ЕС для Украины

Александр Афонин
В мире
Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за статус кандидата в члены ЕС для Украины
Фото: president.gov.ua

Франция, Германия, Италия и Румыния выступили за «немедленное» предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

— Франция, Германия, Италия и Румыния за «немедленный» статус кандидата в ЕС, — цитирует французского лидера РИА Новости.

До этого итальянский телеканал RaiNews24 сообщил, что итальянский премьер-министр Марио Драги, а также президент Франции и канцлер ФРГ Эммануэль Макрон и Олаф Шольц приехали с визитом в Киев. Также телеканал опубликовал фотографию политиков, которые общаются за столом в поезде, следовавшем из Варшавы в Киев.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит европейских лидеров на Украину. По его словам, Кремль надеется, что в ходе встречи политики не будут концентрировать обсуждение на накачивании Украины вооружением.

Также поездку Макрона, Шольца и Драги прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что такие визиты европейских лидеров в Киев не способствуют приближению мира на Украине.

Украина Евросоюз (ЕС) Эммануэль Макрон
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