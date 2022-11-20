Около 1,4 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой 

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 1,4 тысячи различных катков будут работать в городе этой зимой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 20 ноября.

— В Москве в общей сложности будут работать около 1,4 тысячи катков, в том числе 1176 — с естественным покрытием и 215 — с искусственным, из них более 150 открытых и 63 всесезонных, — сказал представитель мэрии.

Так, в настоящее время стартовали работы по намораживанию искусственного льда на подготовленных площадках. При этом катки откроются во всех административных округах Москвы.

Подготовка поверхности была проведена в местах расположения катков с естественным льдом. Специалисты приступят к заливке после установления в столице стабильных низких температур.

Общая площадь катков с естественным льдом превысит 865 тысяч квадратных метров. Так, в ЮАО их будет 182, в СВАО — 141, в ЮЗАО — 138, а в ВАО — 124.

При этом в ЦАО будут функционировать два катка на естественных водоемах — на Чистых и Патриарших прудах. На каждом катке оборудуют необходимую инфраструктуру, в том числе пункты оказания первой медицинской помощи, резюмировал Бирюков.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что новый зимний сезон на ВДНХ стартует 25 ноября с открытия самого большого катка в столице. Она добавила, что за восемь лет работы катка на ВДНХ там побывали более 4,5 миллиона человек.