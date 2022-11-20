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Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции

Александр Афонин
Экономика
Россия заняла 45-е место в мире по показателю годовой инфляции
Фото: Unsplash

Россия расположилась на 45-м месте в рейтинге годовой инфляции, где лидерами стали Зимбабве, Ливан, Венесуэла и Судан.

Исследование проводилось на основе данных национальных статистических служб 193 стран. В финальную подборку вошли 155 государств, которые раскрыли данные за сентябрь.

Анализ проходил для семи регионов мира. Самый высокий уровень инфляции в мире был обнаружен в Зимбабве — 280,4 процента.

Следом расположился Ливан с показателем 162,47 процента. Замкнула тройку лидеров Венесуэла — 157,4 процента.

Россия расположилась на 45-й строчке рейтинга. Уровень ее годовой инфляции составил 13,7 процента.

Ее соседями по рейтингу стали Чили с аналогичным результатом и Монголия — 13,8 процента, передает РИА Новости.

Аналитик Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России.

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