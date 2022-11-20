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В РАН заявили, что камчатский вулкан Шивелуч готовится к мощному извержению

Араз Салехов
Общество
В РАН заявили, что камчатский вулкан Шивелуч готовится к мощному извержению
Фото: Pixabay

Вулкан Шивелуч на Камчатке начал проявлять чрезвычайную активность, что говорит о его подготовке к мощному извержению. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

— Купол вулкана сильно разогрет. В темное время суток наблюдается свечение купола практически по всей его поверхности. Со склонов скатываются раскаленные лавины с температурой 1000 градусов Цельсия, сходят пирокластические потоки, — говорится в сообщении.

Как уточняется, такое состояние купола наблюдается, как правило, перед мощным пароксизмальным извержением.

Согласно ожиданиям ученых, со склонов вулкана с высокой скоростью будут сходить пирокластические потоки. Помимо этого, произойдут пепловые выбросы и обвалы, сообщает РИА Новости.

20 ноября сообщалось, что действующий вулкан Ключевская сопка, расположенный на полуострове Камчатка, начал выбрасывать вулканические бомбы, в скором времени могут начаться лавовые потоки.

По словам ученых, извержение вулкана будет только усиливаться. В скором времени ожидаются излив лавы и образование грязевых потоков.

Профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов назвал самый опасный камчатский вулкан.

Природа Вулканы полуостров Камчатка
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