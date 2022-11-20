Всемирный день ребенка: в центрах госуслуг помогут оформить первые документы для малыша и государственные выплаты

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во Всемирный день ребенка «Мои документы» рассказывают, какие документы можно получить для новорожденного ребенка, как оформить льготы и выплаты многодетным семьям в центрах госуслуг.

Когда в семье появляется малыш, родителям необходимо получить первые важные документы для него. Воспользовавшись жизненной ситуацией «Рождение ребенка», за один визит можно оформить свидетельство о рождении ребенка вместе со свидетельством об установлении отцовства (при необходимости), свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания, заграничный паспорт на 5 лет, полис обязательного медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета.

Также специалисты центров проконсультируют по всем интересующим вопросам и примут заявления на социальные выплаты. С начала года удобным сервисом воспользовались почти 45 тысяч раз.

А в рамках жизненной ситуации «Многодетная семья» при наличии соответствующего льготного статуса, оформленного в электронном виде, можно получить удостоверение многодетной семьи города Москвы на бумажном носителе; подать документы на предоставление налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество; внести, изменить, продлить или аннулировать запись о парковочном разрешении многодетной семьи; оформить меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и связи, а также социальную карту для обоих родителей и детей в возрасте до 18 лет.

Жизненной ситуацией воспользовались более 21 тысячи посетителей. Отметим, что для удобства и экономии времени многие детские пособия доступны исключительно в электронном виде.

Чтобы оформить их, у будущего получателя выплат должен быть личный кабинет на портале mos.ru. Получить полный доступ ко всем электронным услугам и (или) внести сведения о ребенке в личный кабинет можно в любом офисе «Мои документы».

«Мои документы» предоставляют более 280 государственных услуг. 99 процентов из них можно получить по экстерриториальному принципу.

Районные центры госуслуг работают по удобному графику — с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.