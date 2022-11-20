Мужчина зарезал посетителя кафе в центре Москвы

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Россия, Москва, Краснопрудная улица Карта всех событий

Мужчина убил посетителя кафе в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, убийство произошло ночью 20 ноября в кафе на Краснопрудной улице. Уточняется, что мужчина нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту, а потом скрылся.

Пострадавший от полученных травм вскоре умер. Личность и местонахождение злоумышленника устанавливаются в настоящее время, передает ТАСС.

Случай с поножовщиной произошел и на мебельной фабрике в городском округе Электросталь. Так, мужчина поссорился с коллегой по работе, выследил его и зарезал.

От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого злоумышленник забрал у погибшего телефон и уехал домой. Недалеко от места проживания он выбросил украденный аппарат и орудие убийства.