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В США заявили, что Зеленский манипулирует Вашингтоном

Александр Афонин

Сюжет: 

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В США заявили, что Зеленский манипулирует Вашингтоном
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский начал манипулировать Вашингтоном, заставляя Белый дом принимать решения, противоречащие национальным интересам. Об этом заявил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в воскресенье, 20 ноября.

— Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский... заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов, — говорится в материале.

По словам журналиста, американское руководство пытается балансировать между продолжением военной поддержки Киева и недопущением эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой. Игнатиус призвал президента США Джо Байдена защитить страну и не допустить ядерного столкновения.

Политолог Андрей Кортунов рассказал «Вечерней Москве», что напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной связано с нежеланием Зеленского неукоснительно следовать сценарию, который Запад для него готовит. По его словам, в американо-украинских отношениях есть «широкая серая зона».

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