Участники COP27 создадут фонд помощи странам, пострадавшим от ущерба климатических катастроф

Фото: Unsplash

Участники климатического саммита Конференции ООН по изменению климата COP27 приняли итоговое соглашение по созданию фонда помощи бедным странам, которые пострадают от климатических катастроф. Об этом сообщило агентство Reuters в воскресенье, 20 ноября.

По данным издания, помощь будет предоставляться развивающимся странам, которые понесли сильные убытки от возникших наводнений и ураганов. Поддержку направят на покрытие расходов, возникших после катастроф.

Однако многие решения по фонду было принято перенести на следующий год. Тогда планируется вынести рекомендации для будущих стран— участниц COP28. Кроме того, в 2023 году будет определен список стран, которые будут оказывать финансовую поддержку.

До этого газета The Guardian сообщила, что в течение следующих десяти лет Арктика может лишиться морского льда в летние периоды.

Соавтор исследования из Массачусетского университета Джули Бригам-Гретта уверена, что в настоящее время в этой ситуации ничего сделать нельзя.