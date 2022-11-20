Подъездную дорогу к железнодорожной станции Санино построят в ТиНАО

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Россия, Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

Специалисты построят автомобильную дорогу, которая пройдет от станции Санино Киевского направления до будущего МЦД-4. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Дорога подойдет к станции с двух сторон — от Боровского и от Зайцевского шоссе. При этом со стороны Зайцевского шоссе она дотянется до поселка Кокошкино, — сказал глава городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Это, объяснил он, позволит жителям близлежащих населенных пунктов удобно добираться до остановочного пункта будущего МЦД-4. Протяженность дороги составит около четырех километров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

18 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что власти города при формировании пятого маршрута МЦД рассматривают вариант строительства тоннеля, который пройдет через центр города и свяжет Ярославское и Павелецкое направления МЖД.

На этом участке возможно строительство четырех пересадочных станций: Рижская, Площадь трех вокзалов, Китай-город и Павелецкая.