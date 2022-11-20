Реконструкция газопровода завершилась в районе Вешняки

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты АО «Мосгаз» завершили работы по реконструкции газопровода низкого давления в столичном районе Вешняки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 20 ноября.

— Специалисты АО «Мосгаз» на постоянной основе проводят мониторинг состояния параметров газопроводов. Это замер давления, определение расхода газа у потребителей, гидравлические расчеты и оценка пропускной способности, — сказал руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

Решение о реконструкции принимается, если рабочие выявляют дефекты или наличие следов электрохимической коррозии. Протяженность газопровода составила более 1,2 километра.

В процессе работ специалисты произвели замену стальной трубы на полиэтиленовую. Подобная модернизация позволит обеспечить более безопасную и надежную подачу газа в прилегающие дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на юго-западе Москвы завершилась реконструкция газорегуляторного пункта «Южное Бутово» 1993 года постройки. В результате обновления пропускная способность строения увеличилась до 140 тысяч кубометров в час.