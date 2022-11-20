Москвичам рассказали, как столичные онлайн-сервисы помогают родителям

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В столице разработано множество цифровых услуг и сервисов, которые помогают родителям заботиться о здоровье детей, обеспечивать их образование и получать городские меры поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 20 ноября.

Для получения сведений о здоровье ребенка родители могут воспользоваться электронной медицинской картой. В ней собраны протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписки из стационаров и так далее.

Также москвичи могут подать онлайн-заявление на получение питания на молочной кухне. Кроме того, с помощью онлайн-сервисов столичные родители могут записать детей в детский сад и оформить компенсацию части родительской платы за посещение.

Для многодетных семей предусмотрен соответствующий статус, который позволит оформить льготы на ЖКХ, бесплатное парковочное место и лекарства для детей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во Всемирный день ребенка «Мои документы» рассказывают, какие документы можно получить для новорожденного ребенка, как оформить льготы и выплаты многодетным семьям в центрах госуслуг.

Когда в семье появляется малыш, родителям необходимо получить первые важные документы для него. Воспользовавшись жизненной ситуацией «Рождение ребенка», за один визит можно оформить свидетельство о рождении ребенка вместе со свидетельством об установлении отцовства (при необходимости), свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания, заграничный паспорт на 5 лет, полис обязательного медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета.