ESPN: «МЮ» подаст в суд на Роналду в случае его отказа покинуть клуб

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен подать в суд на португальского форварда Криштиану Роналду, если тот откажется уйти из команды. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил телеканал ESPN.

По данным издания, руководство клуба планирует избежать подобного исхода событий. Однако если 37-летний футболист все-таки откажется уходить из состава, то такой вариант будет рассмотрен подробнее.

Кроме того, как утверждает ESPN, «Манчестер Юнайтед» не хочет возвращения нападающего в расположение клуба после чемпионата мира в Катаре.

30 октября сообщалось, что Роналду считает свое возвращение в «МЮ» катастрофой. Португалец негативно оценивает период в стане английского клуба под руководством прошлого наставника команды Ральфа Рангника.

14 ноября нападающий рассказал, что чувствует себя преданным из-за того, как с ним обращаются в клубе. Роналду раздражен тем, что его сделали белой вороной, которую обвиняют в неудачах команды, и считает, что теперь его активно вытесняют.