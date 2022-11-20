Эксперт оценил визит президента Кубы Диаса-Канеля в Россию

Фото: Администрация президента РФ

Визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву носит символический характер, поездка демонстрирует, что существует ряд стран, желающих вести диалог с Россией. Об этом заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.

— В то время как одни отказываются от этого, Куба показывает, что она готова... У Кубы есть определенный авторитет в международных делах, поэтому кубинская позиция — это определенный знак того, что есть ряд стран, которые готовы вести диалог с РФ, — сказал эксперт.

На повестке будут в первую очередь стоять вопросы экономического сотрудничества, цитирует Хейфеца РИА Новости.

До этого стало известно, что кубинский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Внуково-2.

В программе визита кубинского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также участие в открытии монумента, посвященного лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.