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Эксперт оценил визит президента Кубы Диаса-Канеля в Россию

Араз Салехов
Политика
Эксперт оценил визит президента Кубы Диаса-Канеля в Россию
Фото: Администрация президента РФ

Визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву носит символический характер, поездка демонстрирует, что существует ряд стран, желающих вести диалог с Россией. Об этом заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.

— В то время как одни отказываются от этого, Куба показывает, что она готова... У Кубы есть определенный авторитет в международных делах, поэтому кубинская позиция — это определенный знак того, что есть ряд стран, которые готовы вести диалог с РФ, — сказал эксперт.

На повестке будут в первую очередь стоять вопросы экономического сотрудничества, цитирует Хейфеца РИА Новости.

До этого стало известно, что кубинский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Внуково-2.

В программе визита кубинского лидера запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также участие в открытии монумента, посвященного лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

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