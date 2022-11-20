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Появилось видео пожара на Комсомольской площади

Араз Салехов
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Появилось видео пожара на Комсомольской площади
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1А Карта всех событий

Появилось видео с места пожара в районе Комсомольской площади. Кадры публикует агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

Источник в экстренных службах города в беседе с «ВМ» сообщили, что пожару присвоен второй ранг.

Пожар начался днем 20 ноября по адресу Комсомольская площадь, дом 1а. На участке происходит интенсивное горение. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом. По пострадавшим на текущий момент информация уточняется.

Помимо этого, в Подмосковье горел бывший завод «Зингер». Возгорание произошло в городе Подольске на улице Комсомольской, дом № 1. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

Для тушения привлечено 30 единиц техники и 94 человека, в том числе 60 сотрудников МЧС и 19 единиц техники ведомства.

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