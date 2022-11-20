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Около десяти человек не могут выбраться из горящего склада на Комсомольской площади

Араз Салехов
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Около десяти человек не могут выбраться из горящего склада на Комсомольской площади
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Около десяти человек не могут выбраться из горящего склада цветов на Комсомольской площади.

— Мы очень переживаем за наших сотрудников, которые остались на втором этаже. Они не могут выйти, потому что находятся в горящем крыле, — цитирует сотрудницу склада «Москва 24».

Источники в экстренных службах города уточнили «Вечерней Москве» точный адрес возгорания: Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18.

Пожар начался 20 ноября по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. На участке происходит интенсивное горение. Очаг возгорания обнаружен между первым и вторым этажом. По пострадавшим на текущий момент информация уточняется.

Пожару был присвоен второй ранг.

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