Сборная России по футболу сыграла вничью с Узбекистаном

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Товарищеский матч между сборными Узбекистана и России завершился 20 ноября, команды сыграли вничью. Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

В первой половине игры сборная России имела больший процент владения мячом, однако шанс забить был именно у хозяев поля: Эльдор Шомуродов прострелил на Фарруха Сайфиева, который пробил с нескольких метров, — Антон Шунин выручил российскую команду.

Во втором тайме опасный момент у ворот узбекистанского голкипера создал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Он подкараулил ошибку защитника, вошел в штрафную и сделал передачу Александру Соболеву, который пробил в угол ворот, — голкипер Уткир Юсупов справился с ударом.

Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче в Душанбе. Однако матч не прошел без инцидентов. Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, впервые вышедший в составе сборной на поле, получил травму в самом начале второго тайма. Он повредил ногу, выходя из ворот, однако сумел самостоятельно покинуть поле.