Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче

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Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче в Душанбе. Встреча команд состоялась в четверг, 17 ноября.

Однако матч не прошел без инцидентов. Так, голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, впервые вышедший в составе сборной на поле, получил травму в самом начале второго тайма. Он повредил ногу, выходя из ворот, однако сумел самостоятельно покинуть поле.

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