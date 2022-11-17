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Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче

Евгений Белоусов
Спорт
Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче в Душанбе. Встреча команд состоялась в четверг, 17 ноября.

Однако матч не прошел без инцидентов. Так, голкипер «Ростова» Сергей Песьяков, впервые вышедший в составе сборной на поле, получил травму в самом начале второго тайма. Он повредил ногу, выходя из ворот, однако сумел самостоятельно покинуть поле.

Бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев заявил, что московскому «Локомотиву» нужно срочно вернуть Юрия Семина на пост главного тренера. По его мнению, наставник может поработать с командой еще два-три сезона и изменить ситуацию к лучшему.

«Вечерняя Москва» выяснила, где смотреть ЧМ-2022 по футболу и почему на турнире нет сборной России. Как уточняется, после начала СВО сборную России по футболу, а также все российские футбольные клубы отстранили от участия во всех турнирах под эгидой FIFA и UEFA.

Спорт Футбол Сборная России по футболу Таджикистан
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