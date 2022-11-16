ЧМ-2022 по футболу в Катаре: расписание матчей, где смотреть и почему нет сборной России

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В Катаре 20 ноября стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Самое популярное первенство планеты привлекает внимание миллионов людей по всему миру. В материале «Вечерней Москвы» — ответы на главные вопросы о турнире.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Турнир примут пять городов: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра, Эр-Райян. Матчи состоятся на восьми стадионах, расположенных в них:
Впервые в истории мундиаль пройдет не в летние месяцы. Решение о его переносе на конец года принято из-за климатических условий в Катаре. Дело в том, что в июне — августе воздух в стране прогревается до плюс 40–45 градусов. Играть в футбол при такой температуре крайне сложно.
Во время проведения нынешнего турнира ожидается около 30 градусов тепла. Катарцы оснастили все стадионы системами охлаждения — в случае жары они смогут поддерживать температуру не выше 27 градусов.
В групповом этапе первенства участвуют 32 сборные из пяти частей света: Европа (13), Азия (5), Австралия (1), Африка (5), Северная и Южная Америка (8). Команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) — по четыре в каждой. В 1/8 турнира выйдут команды, занявшие первые и вторые места в своих группах.
Вот каким образом сборные распределены по группам.
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
После начала СВО сборную России по футболу, а также все российские футбольные клубы отстранили от участия во всех турнирах под эгидой FIFA и UEFA.
На момент бана сборная нашей страны находилась на этапе отбора на ЧМ-2022. Для участия в мундиале ей необходимо было выиграть плей-офф: последовательно обыграть в «Лужниках» сборную Польши, а затем Швеции. Из-за дисквалификации FIFA в матче с Польшей России засчитали техническое поражение.
Главным претендентом на титул считается сборная Бразилии. «Селесао» («избранные» — так называют свою команду бразильцы) последний раз становились чемпионами мира 20 лет назад. Сейчас команда имеет отличные шансы привезти домой заветный кубок в шестой раз в истории.
Среди фаворитов еще пять сборных: Аргентина, Франция, Испания, Германия и Англия. Компания Opta, занимающаяся обработкой футбольной статистики, с помощью суперкомпьютера провела исследование о вероятности победы каждой из 32 команд ЧМ-2022. Вот как выглядят шансы на триумф команд из первой десятки:
В беседе с «ВМ» футбольный тренер Гаджи Гаджиев также отметил, что наибольшие шансы на победу имеют гранды южноамериканского футбола.
— Традиционно, не считая ЧМ-2014 в Бразилии, на южных полях побеждали команды из Южной Америки. И сейчас вполне вероятно, что сильнейшие представители этого континента Бразилия или Аргентина — главные претенденты на титул. Но недооценивать европейские команды, особенно сборную Франции, не стоит, — полагает эксперт.
В прошлые годы прямые трансляции матчей чемпионатов мира делили между собой три канала: Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ». Однако ЧМ-2022 покажет только последний. Таким образом, все 64 матча можно посмотреть в федеральном эфире на «Матч ТВ», а также на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.
Групповой этап
20 ноября (Вс)
Группа А. Катар — Эквадор (19:00*)
21 ноября (Пн)
Группа B. Англия — Иран (16:00)
Группа A. Сенегал — Нидерланды (19:00)
Группа B. США — Уэльс (22:00)
22 ноября (Вт)
Группа C. Аргентина — Саудовская Аравия (13:00)
Группа D. Дания — Тунис (16:00)
Группа C. Мексика — Польша (19:00)
Группа D. Франция — Австралия (22:00)
23 ноября (Ср)
Группа F. Марокко — Хорватия (13:00)
Группа E. Германия — Япония (16:00)
Группа E. Испания — Коста-Рика (19:00)
Группа F. Бельгия — Канада (22:00)
24 ноября (Чт)
Группа G. Швейцария — Камерун (13:00)
Группа H. Уругвай — Южная Корея (16:00)
Группа H. Португалия — Гана (19:00)
Группа G. Бразилия — Сербия (22:00)
25 ноября (Пт)
Группа B. Уэльс — Иран (13:00)
Группа А. Катар — Сенегал (16:00)
Группа A. Нидерланды — Эквадор (19:00)
Группа B. Англия — США (22:00)
26 ноября (Сб)
Группа D. Тунис — Австралия (13:00)
Группа С. Польша — Саудовская Аравия (16:00)
Группа D. Франция — Дания (19:00)
Группа C. Аргентина — Мексика (22:00)
27 ноября (Вс)
Группа E. Япония — Коста-Рика (13:00)
Группа F. Бельгия — Марокко (16:00)
Группа F. Хорватия — Канада (19:00)
Группа E. Испания — Германия (22:00)
28 ноября (Пн)
Группа G. Камерун — Сербия (13:00)
Группа H. Южная Корея — Гана (16:00)
Группа G. Бразилия — Швейцария (19:00)
Группа H. Португалия — Уругвай (22:00)
29 ноября (Вт)
Группа A. Эквадор — Сенегал (18:00)
Группа A. Нидерланды — Катар (18:00)
Группа B. Иран — США (22:00)
Группа B. Уэльс — Англия (22:00)
30 ноября (Ср)
Группа D. Австралия — Дания (18:00)
Группа D. Тунис — Франция (18:00)
Группа C. Саудовская Аравия — Мексика (22:00)
Группа C. Польша — Аргентина (22:00)
1 декабря (Чт)
Группа F. Канада — Марокко (18:00)
Группа F. Хорватия — Бельгия (18:00)
Группа E. Коста-Рика — Германия (22:00)
Группа E. Япония — Испания (22:00)
2 декабря (Пт)
Группа H. Гана — Уругвай (18:00)
Группа H. Южная Корея — Португалия (18:00)
Группа G. Сербия — Швейцария (22:00)
Группа G. Камерун — Бразилия (22:00)
Плей-офф
1/8 финала — 3–6 декабря
1/4 финала — 9–10 декабря
1/2 финала — 13–14 декабря
Матч за третье место — 17 декабря (Сб), 18:00
Финал — 18 декабря (Вс), 18:00
* По московскому времени.