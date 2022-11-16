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ЧМ-2022 по футболу в Катаре: расписание матчей, где смотреть и почему нет сборной России

Илья Ашуров

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Спорт
ЧМ-2022 по футболу в Катаре: расписание матчей, где смотреть и почему нет сборной России
Фото: shutterstock

В Катаре 20 ноября стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Самое популярное первенство планеты привлекает внимание миллионов людей по всему миру. В материале «Вечерней Москвы» — ответы на главные вопросы о турнире.

Где и когда пройдет ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Турнир примут пять городов: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра, Эр-Райян. Матчи состоятся на восьми стадионах, расположенных в них:

  • «Лусаил Айконик» (вместимость — 80 тысяч зрителей);
  • «Эль-Байт» (60);
  • «Рас-Абу Абуд» (40);
  • «Эль-Тумама» (40);
  • «Халифа Интернейшнл» (45);
  • «Эдьюкейшн Сити» (44);
  • «Ахмед Бин Али Стэдиум»(45);
  • «Эль-Джануб» (20).
Аль-Тумама / Фото: shutterstock
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Аль-Тумама / Фото: shutterstock
Аль-Джануб / Фото: shutterstock
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Аль-Джануб / Фото: shutterstock
Ахмед Бин Али Стэдиум / Фото: shutterstock
3/5
Ахмед Бин Али Стэдиум / Фото: shutterstock
Халифа Интернейшнл / Фото: shutterstock
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Халифа Интернейшнл / Фото: shutterstock
Лусаил Айконик / Фото: shutterstock
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Лусаил Айконик / Фото: shutterstock

Почему турнир проходит не летом

Впервые в истории мундиаль пройдет не в летние месяцы. Решение о его переносе на конец года принято из-за климатических условий в Катаре. Дело в том, что в июне — августе воздух в стране прогревается до плюс 40–45 градусов. Играть в футбол при такой температуре крайне сложно.

Во время проведения нынешнего турнира ожидается около 30 градусов тепла. Катарцы оснастили все стадионы системами охлаждения — в случае жары они смогут поддерживать температуру не выше 27 градусов.

Какие сборные участвуют и состав групп

В групповом этапе первенства участвуют 32 сборные из пяти частей света: Европа (13), Азия (5), Австралия (1), Африка (5), Северная и Южная Америка (8). Команды разбиты на восемь групп (А, В, С, D, Е, F, G, H) — по четыре в каждой. В 1/8 турнира выйдут команды, занявшие первые и вторые места в своих группах.

Вот каким образом сборные распределены по группам.

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа Е: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре: расписание матчей, где смотреть и почему нет сборной России Ковер-самолет по имени Лаиб — талисман чемпионата мира в Катаре / Фото: shutterstock

Почему нет сборной России

После начала СВО сборную России по футболу, а также все российские футбольные клубы отстранили от участия во всех турнирах под эгидой FIFA и UEFA.

На момент бана сборная нашей страны находилась на этапе отбора на ЧМ-2022. Для участия в мундиале ей необходимо было выиграть плей-офф: последовательно обыграть в «Лужниках» сборную Польши, а затем Швеции. Из-за дисквалификации FIFA в матче с Польшей России засчитали техническое поражение.

Шансы команд на победу

Главным претендентом на титул считается сборная Бразилии. «Селесао» («избранные» — так называют свою команду бразильцы) последний раз становились чемпионами мира 20 лет назад. Сейчас команда имеет отличные шансы привезти домой заветный кубок в шестой раз в истории.

Среди фаворитов еще пять сборных: Аргентина, Франция, Испания, Германия и Англия. Компания Opta, занимающаяся обработкой футбольной статистики, с помощью суперкомпьютера провела исследование о вероятности победы каждой из 32 команд ЧМ-2022. Вот как выглядят шансы на триумф команд из первой десятки:

  • Бразилия — 16,3 процента;
  • Аргентина — 13,1;
  • Франция — 12;
  • Испания — 8,9;
  • Англия — 8,8;
  • Германия — 7,7;
  • Нидерланды — 6,6;
  • Бельгия — 5,8;
  • Португалия — 5,4;
  • Дания — 3,2.

В беседе с «ВМ» футбольный тренер Гаджи Гаджиев также отметил, что наибольшие шансы на победу имеют гранды южноамериканского футбола.

— Традиционно, не считая ЧМ-2014 в Бразилии, на южных полях побеждали команды из Южной Америки. И сейчас вполне вероятно, что сильнейшие представители этого континента Бразилия или Аргентина — главные претенденты на титул. Но недооценивать европейские команды, особенно сборную Франции, не стоит, — полагает эксперт.

Где смотреть трансляции матчей

В прошлые годы прямые трансляции матчей чемпионатов мира делили между собой три канала: Первый, «Россия 1» и «Матч ТВ». Однако ЧМ-2022 покажет только последний. Таким образом, все 64 матча можно посмотреть в федеральном эфире на «Матч ТВ», а также на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.

Расписание матчей

Групповой этап

20 ноября (Вс)

Группа А. Катар — Эквадор (19:00*)

21 ноября (Пн)

Группа B. Англия — Иран (16:00)

Группа A. Сенегал — Нидерланды (19:00)

Группа B. США — Уэльс (22:00)

22 ноября (Вт)

Группа C. Аргентина — Саудовская Аравия (13:00)

Группа D. Дания — Тунис (16:00)

Группа C. Мексика — Польша (19:00)

Группа D. Франция — Австралия (22:00)

23 ноября (Ср)

Группа F. Марокко — Хорватия (13:00)

Группа E. Германия — Япония (16:00)

Группа E. Испания — Коста-Рика (19:00)

Группа F. Бельгия — Канада (22:00)

ЧМ-2022 по футболу в Катаре: расписание матчей, где смотреть и почему нет сборной России Официальный мяч ЧМ-2022 — Рихла, в переводе с арабского «путешествие» / Фото: shutterstock

24 ноября (Чт)

Группа G. Швейцария — Камерун (13:00)

Группа H. Уругвай — Южная Корея (16:00)

Группа H. Португалия — Гана (19:00)

Группа G. Бразилия — Сербия (22:00)

25 ноября (Пт)

Группа B. Уэльс — Иран (13:00)

Группа А. Катар — Сенегал (16:00)

Группа A. Нидерланды — Эквадор (19:00)

Группа B. Англия — США (22:00)

26 ноября (Сб)

Группа D. Тунис — Австралия (13:00)

Группа С. Польша — Саудовская Аравия (16:00)

Группа D. Франция — Дания (19:00)

Группа C. Аргентина — Мексика (22:00)

27 ноября (Вс)

Группа E. Япония — Коста-Рика (13:00)

Группа F. Бельгия — Марокко (16:00)

Группа F. Хорватия — Канада (19:00)

Группа E. Испания — Германия (22:00)

28 ноября (Пн)

Группа G. Камерун — Сербия (13:00)

Группа H. Южная Корея — Гана (16:00)

Группа G. Бразилия — Швейцария (19:00)

Группа H. Португалия — Уругвай (22:00)

29 ноября (Вт)

Группа A. Эквадор — Сенегал (18:00)

Группа A. Нидерланды — Катар (18:00)

Группа B. Иран — США (22:00)

Группа B. Уэльс — Англия (22:00)

30 ноября (Ср)

Группа D. Австралия — Дания (18:00)

Группа D. Тунис — Франция (18:00)

Группа C. Саудовская Аравия — Мексика (22:00)

Группа C. Польша — Аргентина (22:00)

1 декабря (Чт)

Группа F. Канада — Марокко (18:00)

Группа F. Хорватия — Бельгия (18:00)

Группа E. Коста-Рика — Германия (22:00)

Группа E. Япония — Испания (22:00)

2 декабря (Пт)

Группа H. Гана — Уругвай (18:00)

Группа H. Южная Корея — Португалия (18:00)

Группа G. Сербия — Швейцария (22:00)

Группа G. Камерун — Бразилия (22:00)

Плей-офф

1/8 финала — 3–6 декабря

1/4 финала — 9–10 декабря

1/2 финала — 13–14 декабря

Матч за третье место — 17 декабря (Сб), 18:00

Финал — 18 декабря (Вс), 18:00

* По московскому времени.

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