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На Украине в ходе боевых действий погиб один из основателей Украинского интернационального легиона, француз Гастон Бессон. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил его сослуживец.

Бессон был одним из главных рекрутеров иностранных боевиков для Киева. В его подразделении состояли в основном европейские неонацисты.

Примечательно, что это не первый опыт 45-летнего француза в боевых действиях. Так, в ходе югославского конфликта он руководил подразделением из 500 бойцов, приехавших из Франции, Англии, Германии, Ирландии и Италии, передает «Российская газета».

Украинские военнослужащие несут большие потери и бегут с позиций около Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщил взятый в плен у южного пригорода Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.

До этого сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив ВСУ из села Иванград, которое расположено в километре от городских кварталов.