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Пленный сообщил, что украинские военные бегут с позиций у Артемовска

Юлия Курганова

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Пленный сообщил, что украинские военные бегут с позиций у Артемовска
Фото: Depositphotos

Украинские военнослужащие несут большие потери и бегут с позиций около Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщил взятый в плен у южного пригорода Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.

Ранее сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив ВСУ из села Иванград, которое расположено в километре от городских кварталов.

— Целый день и целую ночь было много прилетов пристрельных и прострелки окраин лесов и лесопосадок, было много двухсотых и раненых, — рассказал украинский пленный о событиях 3 ноября.

Ткачук уточнил, что ВСУ удерживали позиции около Опытного.

— После обстрела зашли русские, много кто сбежал и был ранен. После чего начался обстрел в укрытие, тогда русские заметили нас и сказали сдаваться. Или сдаваться, или будем уничтожены, — сообщил украинский военнопленный.

Он добавил, что их группа решила сдаться.

— Моральный дух был низкий. Мало кто хотел оставаться на позициях, даже военнослужащие, кто уже несколько месяцев в армии, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, тоже не хотели жертвовать собой, — заявил Ткачук.

Также он рассказал, что украинское правительство собиралось забросить в Россию диверсантов для ударов по инфраструктуре. Украинские диверсанты должны были организовать теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях.

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