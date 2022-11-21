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Викторию Лопыреву заметили на мачте-открытия чемпионата мира по футболу

Егор Провоторов
Общество
Викторию Лопыреву заметили на мачте-открытия чемпионата мира по футболу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года прошел на стадионе «Эль-Байт» в Катаре. Это событие не смогла пропустить именитая российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева, которая была послом мундиаля в России четыре года назад.

Для стартовой игры отечественная знаменитость выбрала полностью белый «лук». Она облачилась в длинные расклешенные брюки, жилетку и топик. Соответствующие фотографии опубликовал спортивный портал «Чемпионат».

В первой встрече на мундиале встречались хозяева турнира — сборная Катара — и национальная команда Эквадора. Игра закончилась победой латиноамериканцев со счетом 2:0. Примечательно, что хозяин соревнований чемпионата впервые в истории уступил в матче-открытии.

Накануне стало известно, что по инициативе ФИФА в Катаре запретили продажу пива на всех восьми стадионах, которые примут футбольные матчи чемпионата мира. На стадионах ЧМ-2022 будет разрешено продавать лишь безалкогольное пиво. Алкогольный напиток болельщики смогут приобрести в фан-зонах возле стадионов, а также в местах, которые имеют лицензию на продажу спиртосодержащих напитков

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