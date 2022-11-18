ФИФА объявила о запрете продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022

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В Катаре запретили продажу пива на всех восьми стадионах, которые примут футбольные матчи чемпионата мира. Эта инициатива принадлежит ФИФА, сообщает РИА Новости со ссылкой на катарский дипломатический источник.

— Все решения по организации и проведению чемпионата в первую очередь принимает ФИФА, а не страна — хозяйка первенства, — отметил собеседник агентства.

По его словам, Катар не может повлиять на ситуацию относительно чемпионата без согласования с федерацией, в связи с чем запретить продавать на стадионах пиво является решением ФИФА.

На стадионах ЧМ-2022 будет разрешено продавать лишь безалкогольное пиво. Алкогольный напиток болельщики смогут приобрести в фан-зонах возле стадионов, а также в местах, которые имеют лицензию на продажу спиртосодержащих напитков, передает агентство.

Накануне искусственный интеллект Stats Perform спрогнозировал победу сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в Катаре.

На этой неделе в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Обладатель заветного кубка определится по итогам 64 матчей. О главных фаворитах турнира и их шансах на победу — в материале «Вечерней Москвы».