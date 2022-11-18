Главные фавориты ЧМ-2022: чью победу предсказали букмекеры, экономисты и суперкомпьютер

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На этой неделе в Катаре стартует чемпионат мира по футболу — 2022. Обладатель заветного кубка определится по итогам 64 матчей. О главных фаворитах турнира и их шансах на победу — в материале «Вечерней Москвы».

Традиционно перед началом мундиаля свои прогнозы относительно потенциального победителя делают букмекеры и исследовательские компании. Большинство из них сходится во мнении, что главный фаворит ЧМ-2022 — сборная Бразилии.

Так, компания Opta — ведущий мировой аналитик футбольной статистики — провела исследование при помощи суперкомпьютера, наделенного искусственным интеллектом (ИИ). Последний оценил шансы «селесао» («избранные» — так свою команду называют бразильцы) на победу почти в 17 процентов. Бразильцев основным претендентом на кубок мира считают и букмекеры.

Таким образом, «кудесники мяча» могут прервать череду неудач и привезти на родину шестой чемпионский титул. В последний раз им это удалось 20 лет назад.

Кстати, топ-5 фаворитов, составленный букмекерами и суперкомпьютером, почти не отличается. Помимо Бразилии, в него входят Аргентина, Франция, Испания и Англия. Таблица с прогнозами приведена ниже.

Фото: Вечерняя Москва

В беседе с «ВМ» футбольный тренер Гаджи Гаджиев отметил, что наибольшие шансы на победу имеют гранды южноамериканского футбола.

— Традиционно, не считая ЧМ-2014 в Бразилии, на южных полях побеждали команды из Южной Америки. И сейчас, вполне вероятно, сильнейшие представители этого континента — Бразилия или Аргентина — главные претенденты на титул. Но недооценивать европейские команды, особенно сборную Франции, не стоит, — полагает эксперт.

Между тем одно исследование показало, что чемпионом мира по футболу в 2022 году станет как раз команда из Европы. Речь о предсказании ведущей британской компании по оценке рисков Lloyd's of London. Свой анализ она строит на страховой стоимости каждого игрока. Основываясь на этом методе, эксперты Lloyd's правильно угадали победителей чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.

В 2022 году, по их мнению, чемпионом станет Англия. Команда из Туманного Альбиона оказалась самой ценной. Совокупная стоимость ее игроков — 3,74 миллиарда долларов. В тройке претендентов, по оценке британских специалистов, также Франция (3,14 миллиарда долларов) и Бразилия (3,02 миллиарда).

Полное расписание матчей ЧМ-2022, где их можно посмотреть и все, что важно знать о главном турнире года, — в материале «ВМ».