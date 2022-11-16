Искусственный интеллект предсказал победу Бразилии на чемпионате мира по футболу

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Искусственный интеллект Stats Perform спрогнозировал победу сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре. Об этом сообщает BBC.

Согласно прогнозу ИИ, у Бразилии 15,8 процента шансов завоевать трофей. На втором месте располагается сборная Аргентины c 12,6 процентным шансом, на третьем — Франция (12,2 процента).

В десятку претендентов на победу в ЧМ также вошли Испания (9,1 процента), Англия (8,7 процента), Германия (7,8 процента), Нидерланды (7,2 процента), Португалия (5,8 процента), Бельгия (5,4 процента) и Дания (3,5 процента).

До этого бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин назвал своих фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также рассказал о том, кому он лично будет симпатизировать на мундиале.

По его словам, главными фаворитами на победу являются Бразилия, Аргентина и Франция. При этом личную симпатию Семин будет выражать сборной Аргентины.

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