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Семин назвал своих фаворитов ЧМ-2022 по футболу

Араз Салехов
Спорт
Семин назвал своих фаворитов ЧМ-2022 по футболу
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин назвал фаворитов Чемпионата мира 2022 года в Катаре, а также рассказал о том, кому он лично будет симпатизировать на мундиале.

— Я буду любоваться футболом на чемпионате мира. Думаю, что главными фаворитами являются Бразилия, Аргентина и Франция. Может быть, Германия. Неожиданности на чемпионатах мира случаются редко, — отметил он.

При этом личную симпатию Семин будет выражать сборной Аргентине, сообщает «Чемпионат.com».

Кроме того, известный эксперт, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев заявил, что московскому «Локомотиву» нужно срочно вернуть на пост главного тренера Юрия Семина. По его мнению, он может поработать с командой еще 2–3 сезона и изменить ситуацию к лучшему.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, где смотреть ЧМ-2022 по футболу и почему нет сборной России. Как уточняется, после начала СВО сборную России по футболу, а также все российские футбольные клубы отстранили от участия во всех турнирах под эгидой FIFA и UEFA.

Катар Юрий Семин Чемпионат мира по футболу
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