Автоэксперт назвал фактор, который приведет к снижению цен на автомобили в России

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Сокращение импорта зарубежных транспортных средств в Россию привело к повышению цен среди тех, что остались на местном рынке. Какой фактор повлияет на стоимость автомобилей, рассказал журналистам главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

В прошедшем году россияне купили 1,6 миллиона новых легковых автомобилей. В нынешнем году удастся реализовать порядка 800 тысяч единиц. По оценкам специалиста, дефицит нового транспорта на рынке составляет 1 миллион штук.

Главным и единственным фактором, который способен привести к снижению цен на транспортные средства в России специалист считает насыщение рынка. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Отечественный авторынок, по словам Кадакова, требует насыщения во всех ценовых сегментах. В случае увеличения поставок в одном из них это не приведет к общему падению стоимости, подчеркнул эксперт.

Российский рынок автомобилей за последние три месяца пополнился машинами европейского производства, поставляемыми через альтернативные каналы. Об этом накануне в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.