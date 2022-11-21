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Минстрой РФ поручил девелоперам строить жилые дома с площадками для беспилотников

Егор Провоторов
Общество
Минстрой РФ поручил девелоперам строить жилые дома с площадками для беспилотников
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Отечественные застройщики могут начать возводить дома с терминалами для посадки воздушных беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Соответствующая инициатива исходит от ведомства, а также государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. При этом вице-премьер страны Денис Мантуров уже поручил нарастить количество строящихся зданий с площадками для дронов.

Предполагается, что в ближайшие несколько лет службы доставки станут использовать беспилотники для обслуживания клиентов. В частности, появится возможность аэродоставки прямо к месту проживания граждан.

В связи с этим Минстрой рассчитывает разработать способ стимуляции девелоперов, чтобы они сразу включали необходимую для этого инфраструктуру в собственные проекты, пишет газета «Известия».

В минувшее воскресенье, 20 ноября, в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве стартовала выставка «Аэронет-2035», на которой представят передовые российские разработки в области беспилотных авиационных систем. Там в том числе представят грузовые беспилотники.

Строительство Денис Мантуров Минстрой РФ Беспилотники
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