Воздушное такси и грузовые беспилотники: что посмотреть на выставке «Аэронет-2035» на ВДНХ

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ с 20 по 27 ноября пройдет выставка «Аэронет-2035», на которой представят передовые российские разработки в области беспилотных авиационных систем. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на предпоказе и узнал подробности о самых интересных экспонатах выставки.

Концепты и опытные образцы

Под величественным куполом павильона «Космос» разместилась одна из самых ярких технических выставок конца года. «Аэронет-2035» демонстрирует почти все грани российской беспилотной авиации — от истории ее развития до самых передовых образцов. Шутка ли — 130 отечественных компаний представили более 170 разработок.

Стенд с беспилотниками Aeromax для доставки грузов / Фото: Вечерняя Москва

Здесь можно увидеть планеры, дроны, беспилотные самолеты и вертолеты, аэротакси и многое другое. Экспозиция поделена на семь тематических направлений. Среди них:

беспилотники для логистики, лесного и сельского хозяйства и для сбора геопространственных данных;

беспилотники специального назначения;

сквозные технологии;

связь 5G и космическая сфера.

На выставке представлены как опытные образцы, так и концептуальные макеты. Яркий пример последнего — беспилотник с жидкостным реактивным двигателем от корпорации «Проект — техника».

— Его основная задача — выводить на низкую орбиту, около 160 километров, беспилотники и грузы весом до ста килограммов, — рассказывает корреспонденту «ВМ» ведущий конструктор корпорации Денис Кузнецов. — Уникальность разработки в том, что данный БПЛА сможет развивать скорость свыше шести махов (7350 километров в час — прим. «ВМ»).

Макет БПЛА с жидкостным реактивным двигателем / Фото: Вечерняя Москва

Грузовые беспилотники

Пожалуй, наиболее широко на выставке представлены грузовые беспилотники. Они особенно полезны для доставки посылок в труднодоступные места. При входе в зал посетителей встречает беспилотный вертолет БВС ВТ 440. Этот экспонат уникален тем, что уже получил летные лицензии и совершил несколько полетов для «Почты России». Вертолет может перевозить груз весом до ста килограммов.

БВС ВТ 440 — первый беспилотный вертолет, допущенный к эксплуатация в РФ / Фото: Вечерняя Москва

Свою модель грузового беспилотника представила компания «Летающая Машина Тюринга» (ЛМТ). Внешне БПЛА Т-300 напоминает самолет, внутри которого расположен отсек для груза. Как выяснилось, Т-300 умеет взлетать и садиться вертикально, то есть посадочная полоса ему не нужна. Это значительно расширяет возможности аппарата.

— Сейчас доставка грузов в труднодоступные места осуществляется с помощью пилотируемой авиации, а это крайне дорого и не все населенные пункты имеют взлетно-посадочную полосу, чтобы принять борта, даже те же «кукурузники», — объясняет управляющий партнер ЛМТ Сергей Васильев.

Такой самолет, как отметил Васильев, может использоваться почти в любых погодных условиях. Его грузоподъемность — 130 килограммов, дальность полета от 200 до 1000 километров, в зависимости от того, какой двигатель установлен — электрический или с гибридной силовой установкой.

1/2 БВС с вертикальным взлетом и посадкой Т-300 / Фото: Вечерняя Москва 2/2 Сергей Васильев показывает отсек для груза в БВС Т-300 / Фото: Вечерняя Москва

Аэротакси

Линейку грузовых беспилотников продемонстрировала компания «Транспорт будущего». По словам ее гендиректора Юрия Козаренко, воздушные грузовики — лишь этап на пути к созданию воздушного такси.

— Наша главная задача — разработка аэротакси. Все грузовые дроны — это помощь и подготовка к решению этой задачи, — говорит он.

Компания уже представила опытный образец двухместного аэротакси S700. Аппарат может перевозить двух пассажиров весом до 200 килограммов на расстояние до 30 километров со скоростью сто километров в час.

1/3 Двухместное аэротакси Hi-Fly / Фото: Вечерняя Москва 2/3 Грузовой беспилотник Hi-Fly S-700 / Фото: Вечерняя Москва 3/3 Циклодрон / Фото: Вечерняя Москва

Несмотря на наличие рабочего экземпляра, идея аэротакси звучит футуристично.

— Что такое аэротакси? Это возможность для человека, который работает в «Москве-Сити» и живет в 200 километрах от столицы, добираться до своей работы за 45 минут без пробок и без необходимости отвлекаться на управление, — рассказывает Козаренко.

Он также добавил, что услуга «Аэротакси» может появиться в приложении крупного агрегатора такси уже в ближайшие 7–10 лет.

Беспилотники имеют важное значение для столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин после посещения «Аэронет-2035» заявил о решении создать в городе федеральный центр беспилотных авиасистем.