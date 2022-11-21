The Sunday Times: Лондон продолжает закупки российской нефти

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Лондон по-прежнему осуществляет закупки российской нефти, несмотря на утверждения британских властей о прекращении поставок из России. Об этом в воскресенье, 20 ноября, написала газета The Sunday Times.

По подсчетам издания, с конца февраля в порты Великобритании прибыло 39 танкеров с российским «черным золотом» стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов, однако эти поставки не были квалифицированы как российские.

В частности, в июне и июле поставки российской нефти в островное государство оценивались в 80 миллионов фунтов, при этом в официальных документов указывается, что Лондон вообще не покупал нефть у Москвы в рассматриваемый период.

Поставки нефти де-факто из РФ в британской документации проходили как европейские, поскольку перевозимый из одного из портов России груз перегружался с одного судна на другое в одной из стран Евросоюза, а затем уже попадал в Соединенное Королевство. The Sunday Times подчеркивает, что такая схема не нарушает действующее морское законодательство. Всего же с марта общий объем поставленной из РФ нефти в Великобританию оценивается в 778 миллионов фунтов, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что страны G7 в среду, 23 ноября, планируют объявить, на каком уровне установят ценовой потолок для нефти из России.