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Bloomberg: Страны G7 объявят уровень потолка цен для нефти из РФ 23 ноября

Юлия Курганова
В мире
Bloomberg: Страны G7 объявят уровень потолка цен для нефти из РФ 23 ноября
Фото: depositphotos

Страны G7 в среду, 23 ноября, планируют объявить, на каком уровне установят ценовой потолок для нефти из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что Соединенные Штаты в частном порядке собираются поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов Европейского союза, намеченной на 23 ноября. Если предложение будет поддержано, то о согласованном ценовом пределе могут объявить в тот же вечер. При этом собеседники агентства отметили, что сроки данного объявления могут измениться.

Министерство финансов США на момент написания материала не предоставило комментарий агентству по данной теме.

Евросоюз предпримет попытку ввести потолок цен на российскую нефть, организация подготовила все необходимые для этого политические инструменты. Об этом 14 ноября сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству Bloomberg. При этом она не смогла обозначить конкретные параметры стоимостных ограничений, поскольку они еще не готовы.

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