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Предвзятое отношение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в ситуации вокруг Корейского полуострова вызывает сожаление, заявила глава Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Глава внешнеполитического ведомства страны также окрестила португальского политика марионеткой Соединенных Штатов, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, в последнее время она довольно часто принимала генсека Всемирной организации за резидента Белого дома или Госдепа. Глава МИД Северной Кореи отметила, что Гутерреш 18 ноября назвал провокацией «справедливую реализацию права КНДР на самооборону».

По словам Цой Сон Хи, именно Соединенные Штаты являются источником всех бедствий в регионе. Гутерреш «проявил попустительство» по отношению к тому, что Вашингтон и его сателлиты попытались внести в Совбез ООН вопрос поведения Пхеньяна, пишет ТАСС.

Власти Северной Кореи в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17». Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.